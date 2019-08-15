Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar; “Türkiye Sevdası İle Yaşımız Hep 18”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Partisi’nin 18. kuruluş yılını büyük bir coşku heyecan ve sevinçle kutladıklarını belirterek, “kuruluş sloganımız olan Türkiye Sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor, Partimize ve Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde tam anlamıyla bir dönüm noktası olduğunu belirten İl Başkanı Yanar; “Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ışığıyla aydınlatan Partimiz, umudun ve inancın adı olmuş, Ülkemizi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir.14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır” dedi.

AK Parti’nin 17 yıldır iktidarda olduğunu ve 18 yaşına girdiğini ifade eden Yanar, “18. yaşımıza giriyoruz, geriye dönüp baktığımızda Partimiz her geçen gün daha dinamik, daha heyecanlı, çok daha gençleşen ve geleceğe umutla bakan kadroları ile Ülkemizi muasır medeniyetler seviye taşımak için gece gündüz çalışmaktadır. Ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için aşkımız ve heyecanımız bakidir” diye konuştu.

Yanar, mesajında; şunları kaydetti;

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın‘Her şey Türkiye için’ ve ’ Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak’ diyerek başlattığı siyasi mücadelemiz bugün 18. yılına ulaşmıştır. AK Parti bir siyasi parti olarak parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına yüksek değerler katmıştır. Partimiz kuruluşundan bugüne Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı hedefleyen 15 Temmuz hain darbe girişimine de mesajında yer veren Yanar, şöyle devam etti:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümetimiz bu hainliği ortaya koyanlara karşı ciddi ve kararlı bir mücadele vermiştir. Bugün ekonomimiz üzerinden yapılanlarda ortadadır ve bu kararlı mücadelemiz devam edecektir. Bundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Partimizin koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye, ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi ve özgürlükleriyle dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alacaktır. Yapılan tüm reformlar atılan dev adımlar bu hedeflere süratle yaklaştığımızı göstermektedir. Bizler AK Parti Nevşehir Teşkilatı olarak ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim teşkilat olarak görevimiz Türkiye’nin nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gitmesini düşündüğümüzü milletimizle paylaşıp, milletimizin gücünü AK Parti’de toplayabilmektir. AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, partimizin 18. kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”



