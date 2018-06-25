AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar'dan Açıklama

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada "Yapılan seçim öncelikle şehrimize, vatanımıza, milletimize ve de ümmetimize hayırlı olsun..

Bu Çok yoğun geçen seçim maratonunda emeklerini esirgemeyen kuruluşumuzdan bugüne kadar görev alan eskisi yenisi değil kocaman bir aile olarak hareket eden ana kadememiz,kadın kollarımız, gençlik kollarımız ,belediye başkanlarımız, İl genel ve belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Tüm Nevşehirli hemşehrilerimize, ittifak ortağımız MHP ve BBP Teşkilat ve de adaylarına sonsuz teşekkürler..

Bugün Türk siyasi hayatımızın milat niteliğinde olan bir günü geride bıraktık.. Hamdolsunki tüm şer odaklarına rağmen , rekor bir katılımla ümmetin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurun zaferi ile Başkan Seçilmiştir. Hayırlı olsun..

Tabiki bu seçimden halkımızın vermiş olduğu mesajdan dersler çıkarıp ileriye daha doğru, düzgün ve de emin adımlarla ilerleyeceğiz.. Teşkilatımızdaki küskünlükleri tek tek tespit etmeye, gönüller almaya DEVAM edeceğiz,sadece seçimden seçime değil her daim halkımızın içinde bir beraber olmaya DEVAM edeceğiz, partili-partisiz yapılan eleştirileri baştacı edip yolumuza DEVAM edeceğiz,Başkanına sahip çıkan milliyetçi kardeşlerimizle tüm şer ittifaklarına inat her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmaya DEVAM edeceğiz..

Artık seçim dönemindeki varsa bir kırgınlık oluşmuşsa tüm bunları geride bırakıpşucu bucu ayrımı yapmadan helalleşip sevdamız olan Nevşehirimiz için, bölünmez bir bütün olan ülkemiz için neler yapacağımızı konuşacağımız bir gündeyiz.. Seçim sonuçlarımız tekrardan hayırlı olsun, Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin inşallah..Durmak Yok yola DEVAM.. " dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 08:50