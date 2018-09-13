AK Parti Nevşehir heyeti TOKİ Başkanı Turan ile yatırımları değerlendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte Toplu Konut İdaresi(TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan ile şehir merkezindeki TOKİ yatırımlarına ilişkin görüşmede bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’ı makamında ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi planlanan, Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.