AK Parti Nevşehir heyeti, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaretin anısına AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Avanos el sanatları ürünü olan çini tabak hediye ederken, Erbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından bir eser takdim etti.