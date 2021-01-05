AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Üyesi Rıdvan Uslu Vefat Etti

Önceki dönem İl gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Rıdvan USLU yakalandığı amansız hastalık sonucu hakka yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun..

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM BAŞKANLIK DİVANI KÂTİP ÜYESİ, AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz yayınlandığı taziye mesajında " @nevsehirakgenc önceki dönem yönetim kurulu üyemiz, değerli dava arkadaşımız,kardeşimiz Rıdvan Uslu’nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine,yakınlarına ve dava arkadaşlarımıza da sabırlar dilerim. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim" dedi.

32 yaşındaki Uslu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Karapınar kasabasında toprağa verilecek.



