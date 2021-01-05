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AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Üyesi Rıdvan Uslu Vefat Etti
Önceki dönem İl gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Rıdvan USLU yakalandığı amansız hastalık sonucu hakka yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.
Nevşehir 05.01.2021, 12:16 05.01.2021, 12:29
Önceki dönem İl gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Rıdvan USLU yakalandığı amansız hastalık sonucu hakka yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun..
32 yaşındaki Uslu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Karapınar kasabasında toprağa verilecek.