AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, ÜLKE TV'nin konuğu oldu

Gürbüz: 31 Mart'a kadar Nevşehir'de seçim sürecini yürüteceksiniz, öncelikle çalışmalarınız nasıl gidiyor biraz ilgi verirmisiniz?

Rasim Arı: Cumhurbaşkanımız bugün seçimin startını resmen vermiş oldu. Memleket Gönül İşi ve Gönül İşi, biz 65 gündür alanlardayız hemşerilerimizle kucaklaşıyoruz. Cumhubaşkanımızın biraz önceki manifestosunda da bizleri talimatlandırdığı gibi Nevşehir'de her bir vatandaşımızın gönlüne dokunmak istiyoruz. Onların önyargıları olabilir, ancak önyargıları kıracak olan bizleriz. Onlara nasıl bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğimizi ve Cumhurbaşkanımızın bugünkü manifestoda ifade ettiği şeyleri

halkımızla paylaşıyoruz. Şükürler olsun, uzun süreler çalışıyoruz, günde 2-3 saatlik bir uykuyla şehrimize katacağımız şeyleri, inşa ve imar edeceğimiz şehri kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. Zaten bizim bir sloganımız var, çok da özel bir slogan; "Bir hayalimiz var Nevşehir" demiştik. İşte hayalimiz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestoda ifade ettiği gibi şehirleşmede ve belediyecilikte ki 11 maddelik model.

İnşallah biz o modeli gerçekleştireceğiz. Bizler bugünkü talimat ve motivasyonla birlikte y Nevşehirimize döneceğiz inşallah. Aynı hız, aynı tempo ile hiç yorulmadan durmadan duraksamadan yola devam edeceğiz ve inşallah Nevşehirli her bir kardeşimizin gönlünde yer edineceğiz.

-Rahmetli Maliye Bakanımız Kemal Unakatan bey bize şöyle derdi; "Bize Rabbim öyle bir iktidar nimeti lütfetti ki bu nimet dolayısıyla ülkemize hizmet etmek zorundayız. Bizim için dinlenme yeri kabirdir, ahirettir" derdi. İşte bu sebeple biz dinlenmeyi düşünmeden aynı tempoda bu şehrin her bir ferdine ulaşabilmek için, gecemizi gündüzümüze katacağı. Zaten çalışmalara bugün başlamadım ben, yaklaşık bir buçuk yıldır şehrim ile kucaklaşıyordum her hafta sonu Nevşehir'e gidiyordum.

Diğer şehirlerdeki aday olan kardeşlerimden bu anlamda biraz daha avantajlı olduğumu düşünüyorum. İnşallah seçime kadar şehrimizde ulaşmadığımız hiç bir kardeşimiz kalmayacak. Biz gönülden gönüle bir yol yapıyoruz ve bu yol için yorulmadan yılmadan usanmadan çalışacağız Ayrıca biz birlikte hareket eden bir teşkilatı, milletvekillerimiz, il başkanımız ve bütün teşkilatımızla şehirde bize Gönül veren bütün kardeşlerimizle birlikte bu şehri kucaklayacağız ve inşallah hayal ettiğimiz marka şehri oluşturacağız.

Nevşehir'in turizmde bir marka şehir haline gelmesi, Dünyada ve Türkiye'de bilinen bir şehir haline gelmesi için turizmi canlandırmak zorundayız. Nevşehir merkez için konuşuyorum bunu. Nevşehir'de Kale bölgesi diye bir yerimiz var inşallah Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir görev bize nasip olursa, ilk fırsatta bu bölgeyi turizme açacağız ve bu şehrin turizm açısından bir numara olmasını sağlayacağız. Hiçbir zaman "geri adım atmayacağız, hiçbir zaman "ama, lakin, fakat" demeyeceğiz. Bu şehrin turizm anlamında hak ettiği yere gelmesi için bütün gayretimizi göstereceğiz ve İnşallah marka şehir hayalimizi gerçekleştireceğiz...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim manifestosunu coşkulu bir kalabalık ile açıkladı.