AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın Ziyareti Mitinge Dönüştü

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte ev ziyaretleri kapsamında Raşitbey Mahallesi'nde oturan Karataş ailesine misafir oldu.

Başkan Adayı Arı'nın Raşitbey Mahallesi'nde düzenlenmesi planlanan ev toplantısı, mahalle halkının yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştü.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, seçim çalışmalarına devam ediyor, 24 saatlik zaman dilimini esas alarak çalışmalarına devam eden ARI, Herkesin 'Nevşehirliyim' demekten gurur duyacağı bir şehir olacağız” dedi.

Yeni dönem için toplumun tüm kesimleriyle görüşerek talep ve beklentilerini dinleyen AK Parti adayı Arı, bugün ise davet üzerine Raşitbey Mahallesi’nde oturan iş adamı Hüsamettin Karataş'ın evini ziyaret etti.

Karataş ailesine yaptığı ziyarette AK Parti Başkan adayı Rasim Arı, hane halkı ve komşularıyla sohbet ederek, seçildiği takdirde belediyeyi nasıl yöneteceğini anlattı, hayata geçirmeyi düşündüğü projeler ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve mahallelerin eksiklikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Arı, ayrıca, “Yeni dönemde inşallah bu hizmetlerimiz daha da artacak Nevşehirimizi el birliği ile daha güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Arı, “Gönül belediyeciliği yapacağız”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ev ziyaretinde yaptığı konuşmasında; 23 Kasım'da Aday olarak belirlendik. O günden beri sahadayız. Şehrimizde Akil insanlarla bir araya geliyoruz. Esnaflarımızla, Öğrencilerimizle, Sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ile bir araya geliyoruz. Halkımızdan müthiş teveccüh var. Belediyede nasıl daha iyi hizmet edebiliriz düşüncesindeyiz. Çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Biz daha çok kılcal damarlarda çalışıyoruz. Mahallelerde, evlerde bire bir görüşmeler yapıyoruz. İnsanların gönüllerini alarak, gönül belediyeciliği yapacağız. Hizmet anlayışıyla beraber, sosyal projelerle beraber gönül belediyeciliği yapacağız. Belediyecilikte şeffaflığa dikkat edeceğiz. Üniversitelerimizle, meslek örgütlerimizle, basınımızla belediyeyi birlikte yürüteceğiz. İstişare kültürü bizim için olmazsa olmazdır. Güzel insanlarla beraber canla başla çalışacağız. Sizlerin bizi bu mücadelemizde yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Sizler bizim gören gözümüz, konuşan dilimiz olacaksınız" dedi.

Arı, AK Parti'de kırgınlıklara ve ayrıştırıcı söylemlere yer vermeyeceklerinin altını çizdiği ziyarette şunları söyledi, "Bizler hep birlikte büyük bir aileyiz. Geniş bir aile olarak tüm Nevşehir'i kucaklayıp, siyasete, eski yeni demeksizin herkesle el ele tutuşacağız.

Hayal ettiğimiz Nevşehir'i hep birlikte gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Geçmişteki kırgınlık ya da ayrıştırıcı söylemlere kesinlikle partimizde bundan sonra yer vermeyeceğiz. Hedefimiz, her şeyin en iyisine layık olan Nevşehir'e, hizmetleri yine AK Partimizin getireceği bilinciyle yolumuza devam etmek ve Nevşehir'i her bakımdan hakettiği noktaya taşımaktır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar'da; "‪Belediye Başkan Adayımız Rasim Arı ile birlikte Evlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımızla Sevdamız Nevşehir için Şehrimizin 2023 hedeflerindeki marka değeri olması yolunda hazırladığımız projelerimizi istişare ettik" dedi.‬ Yanar; Bu buluşmalarının siyasetçi-halk buluşması değil, aile fertlerinin bir araya gelmesi olduğunu dile getirerek, vatandaşlarla kurdukları gönül bağını tüm hizmetlerin üstünde tuttuklarını anlattı.

Mahalle sakinleri ise Rasim Arı'ya güvenlerinin tam olduklarını ifade ederek, başarılar dilediler.