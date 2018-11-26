AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Başkan Seçen'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Rasim Arı, AK Parti Nevşehir il kurmayları ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin de hazır bulunduğu ziyarette Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından karşılanan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Seçen’e teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edilen Rasim Arı’ya başarılar temennisinde bulundu.

AK Parti davasına hizmeti en temel bir misyon olarak değerlendirdiğini aktaran Seçen, bu konuda üzerlerine düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme kararlılığı içerisinde hareket edeceklerini belirterek “Her zaman Rasim Arı kardeşimin yanındayız. İnanıyorum ki 29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde değerli hemşehrilerimizin de teveccühleri ile Nevşehir, AK Partili Belediyelere dahil olacaktır. Ben sayın Rasim Arı kardeşimize çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Nevşehir Belediye Başkan adayımız olan Rasim Arı kardeşimiz, bu kutlu davada asla yalnız değildir. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.” dedi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı’da, çıktıkları bu ulvi yolda hemşehrileri ile birlikte Nevşehir’i her alanda daha da ileri taşıyabilme azim ve çabası içerisinde olacaklarını belirtti. Arı, kendisine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.