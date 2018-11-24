Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı açıklandı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı olarak açıklandı.

"Rasim Arı kimdir?"

"Rasim Arı, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 - 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilen Arı, bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürdü. Rasim Arı evli ve 2 çocuk babasıdır."

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 17:08