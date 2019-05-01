AK Parti milletvekilleri Ataş ve Turan, Başkan Arı’yı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ile AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Ataş ve AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Hacı Turan ile bir süre sohbet eden Başkan Arı, her iki milletvekiline teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe İle AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın da yer aldığı ziyarette Milletvekilleri Ataş ve Turan’a, Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin bilgiler veren Başkan Arı, projelerin şehrin ekonomik, kültür, tarım, spor, turizm ve sanat gibi alanlarda gelişiminde öncü rol oynayacağını kaydetti. Ataş ve Turan ise, Belediye Başkanı Arı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Konuk Milletvekilleri, AK Parti iktidarları döneminde ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan Nevşehir’in bu projelerle daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.

Başkan Arı daha sonra ziyaretin anısına her iki milletvekiline hediye takdim etti.