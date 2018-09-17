AK Parti Milletvekili Menekşe’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe yayımlamış olduğu mesajında geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz dedi. Menekşe, “Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin Nevşehir’imize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 15:17