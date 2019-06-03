AK Parti Milletvekili Menekşe, Ramazan Bayramını kutladı

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 13:28

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, insan olmanın güzelliklerinin yaşandığı, kırgınlıkların unutulup, dostluk ve sevgiyle gönüllerin birbirine yakınlaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği müstesna günlerdir" dedi. Menekşe, “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, insan olmanın güzelliklerinin yaşandığı, kırgınlıkların unutulup, dostluk ve sevgiyle gönüllerin birbirine yakınlaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı bayramın Nevşehir halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum” dedi.