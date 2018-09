AK Parti milletvekili Menekşe, NEVÜ öğrencilerine hoş geldin ziyaretinde bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine ‘Hoş geldiniz’ dedi.

Milletvekili Yücel Menekşe beraberinde AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti. Menekşe ve Yanar’ı ziyaretlerinde NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu ve İdari Mali İşler Daire Başkanı Fatih Mehmet Sürmeli karşıladı.

Ülkenin değişik bölgelerinden NEVÜ’ye eğitim-öğretim görmeye gelen öğrenciler ile kampüs içerisinde bir süre görüşen Menekşe, öğrencilere Nevşehir’i ve NEVÜ’yü tercih etmelerinden dolayı ayrıca teşekkür etti. Menekşe, “Tarih ile iç içe olan bu güzel şehrimizde siz birbirinden değerli gençlere ev sahipliği yapmak bizlere ayrıca mutluluk ve heyecan veriyor. Sizler bizlerin ve bu ülkenin geleceği, güvencesisiniz. Üniversitemiz de yeni bir üniversite olmasına rağmen her yönüyle donanımlı ve kaliteli bir üniversite. Bizler her daim sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir istek veya talepleriniz olması halinde bunları bizlere her zaman iletebilirsiniz. Şimdiden sizlere eğitim-öğretiminiz başta olmak üzere hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Menekşe ve Yanar daha sonra Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir İl Başkanlığı tarafından NEVÜ kampüsü içerisinde açılan stantları ziyaret etti.