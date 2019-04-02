AK Parti Milletvekili Menekşe, Miraç Kandili Kutladı

Milletvekili Menekşe "‪Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, kurtuluş, af ve arınma gecesidir.Yaradan'a daha derin bir şükür imkânının bulunacağı bu özel gecede birlik, beraberlik ve huzurumuzun artmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, İslam aleminin ve Aziz milletimizin Miraç Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa birlik ve beraberlik içinde huzur ve barış getirmesini diliyorum.‬ "ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:57