AK Parti Milletvekili Aday Adayı Alparslan Erarslan'dan Teşekkür Mesajı

Milletvekili adaylığı bize değil daha liyakatli arkadaşlara nasip oldu. Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan'a Nevşehir Milletvekilliği hayırlı olsun. Sonuna kadar yanlarındayım. Seçim çalışmalarında da aktif görev alacağım.

Bu süreçte ziyaret ettiğim, çayını içtiğim, arayan, soran, destekleyen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ziyaret edemediğim benzer yerlere de uğrayacağımı beyan ediyorum. Zikretmeyi unuttuklarımdan özür diliyorum.

Belediye Başkanımız Atilla Seçen,

İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar,

Merkez İlçe Başkanımız Edip Avşar,

Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Bilgiç,

Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Dolaşmaz,

Acıgöl İlçe Başkanımız Ramazan Gül,

Avanos İlçe Başkanımız Ahmet Fatih Kesal,

Derinkuyu İlçe Başkanımız Bülent Aksoy,

Gülşehir İlçe Başkanımız Fatih 'Çiftci,

Hacıbektaş İlçe Başkanımız Yusuf Koçak,

Kozaklı İlçe Başkanımız Akif Kabukcuoglu,

Ürgüp İlçe Başkanımız Ali Özer,

Ürgüp Belediye Başkanımız Fahri Yıldız,

Göreme Belediye Başkanımız Nuri Cingil,

Acıgöl Belediye Başkanımız Ercan Ertaş,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Mustafa Solmaz,

İşkur İl Müdürümüz Arif Sıddık Barata,

İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Savaş Benli,

İl Genel Meclisi Başkanımız Süleyman Özgün,

Ticaret Borsası Başkanımız İbrahim Salaş,

NTSO Meclis Başkanımız Seyit İnce,

NEVESOB Başkanımız Mehmet Pınarbaşı,

Eczacılar Odası Başkanımız Tansu Dörtkol,

Nevşehir Baro Başkanımız Necmi Öncül,

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanımız Selim Özmen,

Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir,

Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay,

İtfaiye Müdürümüz Gökhan Açık,

Anadolu Ajansından Behçet Alkan,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer,

Gör-Bir'den Erol Mutlu ve Hafız Mahmut Kemikkıran,

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık,

Cevher Dudayev Mah. Muhtarı Abdurrahman Keten,

Enderun Eğitim Vakfından Mustafa Aydoğdu,

Semerkand Vakfından Ahmet Feralan,

Mahmut Sami Ramazanoğlu Vakfından Rafet Tekin,

Dersiad Başkanı Ercan Civelek,

Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç,

Kadem Başkanı İlkay Akün,

Tügva İl Temsilcisi Hüsamettin Ellialtı,

Memur-Sen Başkanı Mustafa Özdemir,

Türk Eğitim Sen Başkanı Tayfur Urgenç,

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici,

Değerli Hocalarım;

Muhteşem Ağır,

Oğuz Cerit

Fatma Tümtürk,

Suleyman Temizyurek,

Sefa Kuzugüden,

Serhat Iğdeci,

Kemal Yılmaz,

Sevgi Yılmaz,

Abdulkadir Uzunöz,

Şahlan Öztürk,

Kıymetli abilerim;

Sedat Yücel,

Levent Uluğlar,

Durmuş Erarslan,

Mustafa Mihci,

Çetin Ulukuş,

Nevzat Öndegelen,

Orhan Toprakçı,

Yunus Akyol,

Hikmet Çolak,

Mustafa Elaçmaz,

Dostlarım;

Ebubekir Gizligider,

Sedat Cantekin,

Ilhan Kaya,

Abbas Arslan,

Fatih Sürmeli,

Hasan Güçlü,

Serkan Feralan,

Alp Eren Feralan,

Mehmet Savran,

Osman Pınarbaşı,

Rasim Ari,

Selim Erarslan,

Ali Erarslan,

Cevat Erarslan,

Ahmet Ağir,

Hasan Arslan,

Muhammet Tuçkaya,

Mustafa Kaya,

Mehmet Uçar,

Serdar Çiçek,

Onur Battal,

Ayhan Kuloglu,

Betül Ulukuş Müezzinoğlu

Özer Özer,

Özgür Aritürk,

Yavuz Selim Yildirim

Ali Can Çağlak,

Servet Bozkurt,

Öğrencilerim;

Emre Aydemir,

Serkan Aktas

Emin Baki Tekin,

Havva Nur Atay,

Tanju Bilgin,

Dağıstan Celebi Yaman,

Umut Doğan,

Enes Can Bektaş,

Metin Güneş,

Sabit Kuzey,

Erkam Bacı,

Selman Satılmış,

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2018, 16:24