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AK Parti milletvekili Açıkgöz’den çiftçilere müjde
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir’de 6 Bin 700 Çiftçiye 23 Milyon Ödeme Yapıldığını Açıkladı.
Nevşehir 22.01.2020, 11:54 22.01.2020, 12:01
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Nevşehir’imiz genelinde hububat baklagil fark desteği ödemesi kapsamında 6 bin 700 çiftçimize ödenmek üzere toplam 23 milyon lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. İlgili bankamız tarafından söz konusu ödeme emektar çiftçilerimize yapılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.
Ali dayı 10 dakika önce
Sayın Açıkgöz vekilim, çok savul çok varol ağzıyidiiim vekilim Allah razı olsun kopup koşturuyorsunuz
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