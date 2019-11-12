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AK Parti milletvekili Açıkgöz, Özyayla Ortaokulunu ziyaret etti

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Merkez İlçeye Bağlı Özyayla Köyünde Buluna Ortaokulu Ziyaret Ederek Öğrenciler İle Görüştü.

Nevşehir 12.11.2019, 17:57
AK Parti milletvekili Açıkgöz, Özyayla Ortaokulunu ziyaret etti
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NEVŞEHİR(İHA)* AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz merkez ilçeye bağlı Özyayla köyünde buluna ortaokulu ziyaret ederek öğrenciler ile görüştü.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Özyayla Ortaokulunu ziyaret etti. Açıkgöz, “ Özyayla Ortaokulumuzu hazirunumuzla ziyaret ederek daha önce sözünü verdiğimiz, yapımı tamamlanan bahçe asfaltının da hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın fiziki, ilmi, kaliteli eğitimi için çalışıyoruz. Sevdamız Nevşehir ve aziz hemşerilerimiz için her alanda yedi yirmi dört çalışmaya, mesai mefhumu gözetmeden hizmet etmeye devam” dedi.

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