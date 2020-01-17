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Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı
AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Yarıyıl Tatiline Girmesiyle Birlikte Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu.
Nevşehir 17.01.2020, 11:39 17.01.2020, 12:14
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.