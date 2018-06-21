AK Parti Milletvekili Açıkgöz, “Cumhur ittifakı milletimizin ittifakıdır”

AK Parti Nevşehir milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz Kozaklı’da partisinin seçim bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine 3 gün gibi kısa bir zaman kala partisinin Kozaklı seçim bürosunu ziyaret etti. Açıkgöz, “ AK Parti Kozaklı İlçe seçim büromuzda AK sevdalı hemşerilerimizle bir aradayız. Şifalı suları ile meşhur Kozaklı’mızın sağlık alanında da tüm Türkiye’ye marka hizmet sunması bizleri mutlu ediyor. Gelişen Kozaklı, büyük Türkiye için 24 Haziran’da rekor desteğe Kozaklı’mız hazır. AK yatırımların 16 yıldır olduğu gibi durmadan devam etmesi için çalışıyoruz. Aziz hemşerilerimizin desteği ile milletimizin adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’mize desteğiniz artarak devam edecektir. Cumhur İttifakı, milletimizin ittifakıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2018, 16:40