AK Parti Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve AK Parti Genel Merkez Teskilat Baskan Yardımcısı Harun Karacanın in katılımıyla gerçekleştirilen Mart ayı il danışma meclisi toplantısı büyük bir katılımla Kozaklı ilçemizde başladı.

Toplantıda 2019’a giden yolda bir ve beraberlik vurgusu yapılarak çalışmalar üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bunululdu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığında ki İl Danışma Meclisi Toplantısına, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları katıldı.