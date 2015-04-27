Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 23:53
AK Parti Kozaklı’da Gövde Gösterisi Yaptı
AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir’in Kozaklı İlçesini ziyaret ederek , vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir’in Kozaklı İlçesini ziyaret ederek , vatandaşlarla bir araya geldi. 07 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi, seçim gezilerine İlçeler ile devam eden AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Kozaklı’da vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları yönetici ve üyelerinin yanında kalabalık bir parti topluluğu ile Kozaklı İlçesine bağlı köyleri gezen AK Parti Milletvekili adayları Açıkgöz, Göktürk ve Gizligider, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kozaklı İlçe girişinde çok sayıda vatandaş grubu tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan AK Parti Milletvekili adayları Açıkgöz, Göktürk ve Gizligider , AK Parti Kozaklı İlçe teşkilatının ziyaretinin ardından esnaflarla sohbet ederek kahvehane toplantıları ile vatandaşlarla bütünleşiyor. Kozaklı ilçe merkezi ile bağlı köylerde gerçekleştirilen ziyaretler ise adeta miting havasında geçiyor.
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 23:53
Geziler sırasında halkla kısa sohbetler yapan AK Parti Milletvekili adaylarına, vatandaşlar, hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 23:53
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