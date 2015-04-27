AK Parti Kozaklı’da Gövde Gösterisi Yaptı

AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir’in Kozaklı İlçesini ziyaret ederek , vatandaşlarla bir araya geldi. 07 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi, seçim gezilerine İlçeler ile devam eden AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Kozaklı’da vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları yönetici ve üyelerinin yanında kalabalık bir parti topluluğu ile Kozaklı İlçesine bağlı köyleri gezen AK Parti Milletvekili adayları Açıkgöz, Göktürk ve Gizligider, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kozaklı İlçe girişinde çok sayıda vatandaş grubu tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan AK Parti Milletvekili adayları Açıkgöz, Göktürk ve Gizligider , AK Parti Kozaklı İlçe teşkilatının ziyaretinin ardından esnaflarla sohbet ederek kahvehane toplantıları ile vatandaşlarla bütünleşiyor. Kozaklı ilçe merkezi ile bağlı köylerde gerçekleştirilen ziyaretler ise adeta miting havasında geçiyor.

Kozaklılı vatandaşların AK Parti’yi bağrına bastığını ifade eden AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, “Bu muhteşem atmosferden heyecanlanmamak etkilenmemek mümkün değil. AK Parti’ye çok büyük bir sevgi seli var. Ziyaret ettiğimiz her esnafımızdan, görüştüğümüz her vatandaşımızdan hayır dualarını alıyoruz. İnşallah bizde milletimize, Kozaklımıza layık olmak için, gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Milletvekili adayı Murat Göktürk’de, AK Parti iktidarı döneminde her ilçenin olduğu gibi Kozaklı ilçesinin de hak ettiği hizmetleri aldığına işaret etti. Göktürk, 1986 yılından beri içme suyu muslukları bile sökülen ve kelimenin tam anlamıyla bir harabe merkezine dönüşen o dönemki adı ile Kozaklı SSK Rehabilitasyon ve Kür Merkezi’ni ciddi harcamalarla Sağlık Bakanlığı tarafından adına layık bir düzeyde hizmete kazandırdıklarını ifade etti.

Nevşehir Milletvekili ve Milletvekili adayı Ebubekir Gizligider ise, son yıllarda Türkiye’nin en önemli Termal turizm merkezi haline gelen Kozaklı’nın bu özelliğinin alt yapısının AK Parti hükümetleri dönemindeortaya konulan kalıcı hizmetler eşliğinde sağlandığını belirterek, hizmet sürecinin bundan sonraki dönemde de devam etmesinin ortak arzuları olduğunu söyledi.

Geziler sırasında halkla kısa sohbetler yapan AK Parti Milletvekili adaylarına, vatandaşlar, hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 23:53