AK Parti Kadın Kollarında Görev Almak İsteyenler Online Başvuru Yapabilecek

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatında devam eden kongre süreci ile birlikte tüm kademelerde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda AK Parti Nevşehir İl Kadın Kolları, yönetimlerde aktif görev almak isteyen Nevşehirli kadınlar için online başvuru sistemi açtı.

“HERKESE KAPIMIZ AÇIK”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, isteyen her kadının AK Parti Kadın Kollarında görev alabileceğini belirterek, “Kadın Kolları teşkilatımızda görev almak isteyen hanım kardeşlerimiz, http://kongre.akkadin.org.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Online başvurunun yanı sıra İl ve İlçe Teşkilat binalarımıza giderek te görev almak istediklerini yazılı olarak beyan edebilirler. Bunun neticesinde Genel Merkezimizde yapılacak değerlendirme ve mülakattan sonra uygun olan arkadaşlarımız hem yönetimlerimizde hem de diğer kademelerimizde görev alabileceklerdir. Bugüne kadar partimize emek vermiş ve yola devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, enerjisi yüksek, çalışmalarıyla davamıza katma değer üretebilecek herkese kapımız açık. Ancak bir taraftan yenilenme sürecine de gitmemiz gerekiyor.

http://kongre.akkadin.org.tr sitesi ile herkese ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bilgiç; “ bu sitemizle geniş başvurular almak ve her kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Partimize üye olan olmayan herkesin başvurmasını istiyoruz. Tüm il ve ilçelerde parti üyelerinin kadın teşkilatlarında görev almak için başvurabilecekler. Üye olmayanlar ise il ve ilçelerde parti binalarımıza giderek üyelik başvurusunda bulunabilir. Üye olduktan sonra da siteye başvurabilirler.”