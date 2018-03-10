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AK Parti İzmir Milletvekili Hotar’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.Partisinin 18. Dönem Siyaset Akademisi açılış programına katılmak üzere Nevşehir’e gelen AK Parti...

10 Mart 2018 Cumartesi 10:29
AK Parti İzmir Milletvekili Hotar’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret
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AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Partisinin 18. Dönem Siyaset Akademisi açılış programına katılmak üzere Nevşehir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın üniversiteye gelişlerinde kendilerini Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu ve İdari Koordinatör Fatih Mehmet Sürmeli karşıladı.

Hotar’ı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, kendilerini şehrimizde ve üniversitemizde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Rektör Bağlı, kendilerine üniversitenin fiziki yapılanması başta olmak üzere akademik, idari personel ve öğrenci sayısının yanı sıra çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri bir arada barındıran Kapadokya’nın ortasında eğitim-öğretim veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu belirten Hotar ise, Rektör Bağlı ve yönetimini güzel çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda Üniversite Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazan Hotar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Milletvekili Hotar ve Rektör Bağlı daha sonra üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi Açılış programına katılarak ders verdi.
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