AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti İl Binasındaki geleneksel bayramlaşma törenine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İlçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.
AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı yaklaşık bir saat sürdü.
Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 13:39