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AK Parti İl Başkanı Yanar’dan şehit Tekin için taziye mesajı
Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Şanliurfa Akçakale'de Hudut Karakoluna Yapılan Saldırı Sonucunda Şehit Olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin İçin Taziye Mesajı Yayımladı.
Nevşehir 28.11.2019, 10:43
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Şanlıurfa Akçakale’de hudut karakoluna yapılan saldırı sonucunda şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket tekin için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Yanar, “Devletimiz, Milletimiz ve Vatanımızın bütünlüğü için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Millet olarak terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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