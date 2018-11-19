AK Parti İl Başkanı Yanar’dan Mevlid Kandili Mesajı

Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesajı yayımlayan AK Parti İl Başkanı Yanar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz "in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin başta, ilimize, ülkemize, Müslüman âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bu geceyi kutlarken peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O'na iman etmenin, O'nun ümmeti olmanın ve O'nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid Kandil’inin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."