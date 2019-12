AK Parti İl Başkanı Yanar’dan Engelliler Günü Mesajı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, bugünün sağlıklı her bir bireyinin her an engelli olma gerçeği ile yüz yüze olduğunun altını çizdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, engellilerin sorunlarının, Türkiye’nin geçmişten bu yana en önemli meselelerinden biri olduğuna işaret etti.

Yanar’ın mesajı şöyle;

“Engellilerimizin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanacaktır. Bu çerçevede engellilerimizin üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, ticarete ve sosyal hayatın bütün alanlarında etkin biçimde yer alabilmesi için sivil toplum kuruluşlarımıza, medyamıza ve vatandaşlarımıza da ayrı ayrı görevler düşüyor. Partimiz iktidara geldiği günden bu yana en önemli görevlerinden biri Engelli kardeşlerimiz için daha yaşanabilir bir ülke mümkündür anlayışı ile gerek kanuni altyapı gerekse sosyal çalışmalarda kısa zamanda büyük aşama kaydedilmesini sağlamıştır ancak biz bu gelinen nokta ile de yetinmeyerek daha iyisi için çalışmalar yürütmeye devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm Nevşehirli hemşerilerime saygılar sunarım.”