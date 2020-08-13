AK Parti İl Başkanı Yanar’dan 19. Kuruluş Yıldönümü Mesajı
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasi adına büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek; “Aziz milletimizin teveccühü ve büyük desteği ile kurulan Partimiz, milletimizin vicdanının gür sesidir. Partimiz, demokrasi içinde her kesimi kucaklayan ve halkın sesine kulak veren bir hareketin yoludur” dedi.
AK Parti’nin, parti içi demokrasi, millet iradesine saygı, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Yanar; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını selamlar, bu yolda hayatını kaybetmiş olan dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni eder, milletimize huzur, refah ve güven dolu nice AK yıllar dilerim.