AK Parti İl Başkanı Yanar’dan 19. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasi adına büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek; “Aziz milletimizin teveccühü ve büyük desteği ile kurulan Partimiz, milletimizin vicdanının gür sesidir. Partimiz, demokrasi içinde her kesimi kucaklayan ve halkın sesine kulak veren bir hareketin yoludur” dedi.

"Erdemliler Hareketi" ile siyaset sahnesine giren AK Parti’nin reformlar ve seçim başarılarıyla dolu bir 19 yıla sahip olduğunu belirten Yanar, “Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ışığıyla aydınlatan Partimiz, umudun ve inancın adı olmuş, Ülkemizi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir.14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak arttırmıştır. 19. yaşımıza giriyoruz, geriye dönüp baktığımızda Partimiz her geçen gün daha dinamik, daha heyecanlı, çok daha gençleşen ve geleceğe umutla bakan kadroları ile Ülkemizi muasır medeniyetler seviye taşımak için gece gündüz çalışmaktadır. Ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için aşkımız ve heyecanımız bakidir ” dedi.

AK Parti’nin, parti içi demokrasi, millet iradesine saygı, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Yanar; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını selamlar, bu yolda hayatını kaybetmiş olan dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni eder, milletimize huzur, refah ve güven dolu nice AK yıllar dilerim.



