AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Zaman kucaklaşma zamanıdır”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “rekor bir katılımla başta ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a ve Partimize teveccühte bulanan, her daim yanımızda olan Nevşehirli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Zaman kucaklaşma zamanıdır” dedi.

Kurulduğu günden beri Milli İradenin güçlü şekilde ülke genelinde tesis edilmesi için çaba harcayan AK Parti’nin bu haklı davasını bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini belirten Yanar, “Dün Türk siyasi hayatımızın milat niteliğinde olan bir günü geride bıraktık. Tüm şer odaklarına rağmen , rekor bir katılımla ümmetin lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurun zaferi ile Başkan Seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Milli İradenin verdiği karar her zaman başımızın üzerindedir. ” dedi.

2002 yılı sonundan beri AK Parti iktidarlarının Türkiye’nin her alanda gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için yoğun mücadele içerisinde olduğunu kaydeden Yanar, şöyle konuştu;

“Yapılan seçim öncelikle şehrimize, vatanımıza, milletimize ve de ümmetimize hayırlı olsun. Bu Çok yoğun geçen seçim maratonunda emeklerini esirgemeyen kuruluşumuzdan bugüne kadar görev alan eskisi yenisi değil kocaman bir aile olarak hareket eden ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, İl genel ve belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Tüm Nevşehirli hemşehrilerimize, ittifak ortağımız MHP ve BBP Teşkilat ve de adaylarına sonsuz teşekkürler. Türk siyasi hayatımızın milat niteliğinde olan bir günü geride bıraktık. Hamdolsun ki tüm şer odaklarına rağmen, rekor bir katılımla ümmetin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurun zaferi ile Başkan Seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki bu seçimden halkımızın vermiş olduğu mesajdan dersler çıkarıp ileriye daha doğru, düzgün ve de emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşkilatımızdaki küskünlükleri tek tek tespit etmeye, gönüller almaya devam edeceğiz, sadece seçimden seçime değil her daim halkımızın içinde bir beraber olmaya devam edeceğiz, partili-partisiz yapılan eleştirileri baştacı edip yolumuza devam edeceğiz, Başkanına sahip çıkan milliyetçi kardeşlerimizle tüm şer ittifaklarına inat her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Artık seçim dönemindeki varsa bir kırgınlık oluşmuşsa tüm bunları geride bırakıp, şuncu buncu ayrımı yapmadan helalleşip sevdamız olan Nevşehir’imiz için, bölünmez bir bütün olan ülkemiz için neler yapacağımızı konuşacağımız bir gündeyiz. Zaman kucaklaşma zamanıdır. Seçim sonuçlarımız tekrardan hayırlı olsun, Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin inşallah. Durmak Yok yola devam.”