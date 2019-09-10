AK Parti İl Başkanı Yanar, Yeni Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

AK Parti İl Başkanı Yanar, milletlerin, çağa yön veren gelişmiş ülkeler arasında yer almasının ön şartının eğitimin kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek;

“Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine; öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içinde iken velilerimiz, çocuklarının okula başlamasının gurur ve coşkusunu yaşamaktadır. Biliyoruz ki; milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Ülke olarak ortak gayemiz, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen, sorgulayan, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirebilmektir. Bu kapsamda son yıllarda gerçekleştirilen yenilikler ile eğitim sistemimiz daha modern bir yapıya kavuşturulmuştur. Eğitim ailede başlar sözünün ruhuna uygun olarak çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, onların takipçisi olmalıyız. Bu düşüncelerle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olması temennisiyle İlköğretim Haftası'nı kutluyor, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.