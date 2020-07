AK Parti İl Başkanı Yanar, “Turizmin Dünyaya Açılan Kapısı 66 Yaşında”

Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 yılında il haline getirilmesinin 66. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Yanar, “Böylesine güzel bir günde Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla Nevşehir Belediyemiz tarafından Türkiye ve dünya turizmine yeni bir destinasyon katacak Tarihi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi’nin açılışının yapılması büyük bir anlam kazandıracaktır. Açılışımıza tüm halkamızı davet ediyorum. Hükümetimiz, Vekillerimiz, Belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızın çabası ile şehrimize hizmetlerin en güzelini almaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yanar, Orta Anadolu'da Batı ile Doğu'yu birbirine bağlayan ana yollardan birine sahip olan Nevşehir'in, sadece birkaç yıllık geleceğini değil, yüzyıllık ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hedefler belirlediklerine dikkat çekti.

Yanar, mesajında daha şunları kaydetti:

"18 yıllık Hükümetimiz döneminde Nevşehir'in modern ve çağdaş bir kent görünümüne kavuşması için, belediyemiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte büyük emekler verdik. Halkımızın istek ve beklentilerinin de Nevşehir'in sahip olduğu değerler ışığında hızlı bir gelişme ve kalkınma hamlesi içerisinde olması da bizleri daha da bir cesaretlendirmektedir. AK Parti hükümetimizle birlikte birbiri ardına ortaya konulan yatırımlarla bir yanda çevresel düzeyde alt yapının daha dinamik hale getirilmesi ve buna bağımlı olarak da üst yapıda da çevre ile uyum içerisinde, modern ve çağdaş yapılanmaya gidilmektedir. Nevşehir her alanda hizmetlerin en iyisine layıktır. Nevşehir için önümüzün açık olduğunu tüm içtenliğimle ifade ediyorum. Her geçen gün her alanda artan potansiyellerimiz, bizleri daha güçlü ve daha dinamik hale getirmektedir. Nevşehir'in geleceği daha da aydınlık olacaktır. Nevşehir'imizin 20 Temmuz 1954'te Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 66. yılını kutluyor, değerli vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum."