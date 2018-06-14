AK Parti İl Başkanı Yanar “Şanlı Bayrağımız Siyasi Malzeme Yapılmamalı”

Türk Bayrağının Türk Milleti’nin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Yanar, ortak paydada herkesi birleştiren Türk Bayrağı’nın siyasi parti flamalarıyla birlikte asılmasının yanlış olacağını kaydetti.

Bu kapsamda siyasi parti ve Türk Bayrağının aynı anda asılmasının yanlış olacağı düşüncesini Nevşehir Seçim Kurulu’na yaptığı bir başvuru ile ortaya koyduğunu söyleyen Yanar, kurulun bu başvuruyu reddettiğini belirtti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, açıklamasında şöyle konuştu:

‘Demokrasimizin temel yapı taşlarından biri de elbette siyasi partilerimiz. Onların düşüncelerini en demokratik şekilde dile getirmeleri oldukça önemli. Partilerin flama ve benzeri şekillerde topluma kendisini tanıtması da elbette temel bir şart. Ancak bunu yaparken, kendi partisinin flamasını asarken tüm milletimizin her bir ferdinin sembolü olan Türk Bayrağımızın esas alınması, Türk Bayrağının siyasallaştırılması anlamı taşır. Böyle bir uygulamanın yaşanmaması adına Seçim Kurulumuza başvuru yaptım, ancak kurul üyeleri bu başvuruyu reddetti. Elbette bu kararı da saygı ile karşılıyorum. Fakat bu durumla ilgili hukuki başvurularımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Nevşehir’de faaliyetlerini yürüten siyasi bir Partinin İl Başkanı, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada beni tahkir eden, şanlı bayrağımızın sahip olduğu değerin tarafımızdan bilinmediği manası taşıyan sözcükler kullanarak, bizim adeta Türk Bayrağı’na olan sevgimizi sorgular bir tavır ifade etmiştir. Biz bu vatan uğrunda gözümüzü kırpmadan 15 Temmuz’da sokaklarda sabahladık. Elimizde Bayrağımız ve yüreğimizde sadece inancımız vardı. Bizim için şanlı bayrağımız her şeyin üzerinde bir değer ve anlam taşır. FETO cellatları 15 Temmuz gecesi, Türk Milleti’nin evlatlarına helikopterlerden ve uçaklardan bombalarla ölüm yağdırırken, evinde gelişmeleri izlemeyi tercih etmeyi vatanperverlik olarak değerlendiren kimi siyaset adamlarımızın aksine, halkı ile birlikte meydanlara inerek, hain darbe girişimine engel olan bir büyük dünya liderinin İl Başkanlığını yürütüyor olmam, benim Türk Bayrağı sevgimin hangi değerler ışığında ifade edildiğini gözler önüne sermez mi acaba. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, siyasi bir partinin İl Başkanı’nın sosyal paylaşım sitesindeki şahsımın Türk Bayrağıma olan sevgisini sorgular hale gelmesi, düşündürücü ve oldukça vahim bir durumdur. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması açısından büyük önem arz eden 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala böyle bir karalama kampanyasını kabul etmiyoruz.”