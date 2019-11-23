AK Parti İl Başkanı Yanar Öğretmenler Gününü Kutladı

"Öğretmenlerimiz, birlik ve beraberliğimizin mihenk taşlarıdır” diyen AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, “Milli ve manevi değerlerimizden kopmadan bu çağa uyum sağlayabilecek, sorumluluk duygusunun verildiği yeni nesiller Öğretmenlerimizin eseri olacaktır” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yanar’ın mesajı şöyle;

"Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden sağlığa, adaletten emniyete büyük başarılara imza atıyor, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigâne kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında “başöğretmen” sıfatını alması vesilesiyle, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladığımız 24 Kasım gününün tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."