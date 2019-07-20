AK Parti İl Başkanı Yanar, “Nevşehir’in il oluşunun 65.yılı kutlu olsun”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar; “Doğa, kültür ve tarih hazinelerini içinde barındıran şehrimiz 65 yıl içinde hızla gelişen ve büyüyen bir kent olmuştur ve bundan sonra da Hükümetimiz, Vekillerimiz, Belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızın çabası ile hizmetin en güzelini almaya devam edecektir” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 yılında il haline getirilmesinin 65. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Orta Anadolu’da Batı ile Doğu’yu birbirine bağlayan ana yollardan birine sahip olan Nevşehir’in, 65 yıl içerisinde hızla gelişen ve büyüyen bir kent görünümüne geldiğini ifade eden Yanar, "Özellikle son 17 yıl içerisinde Nevşehir’in modern ve çağdaş bir kent görünümüne kavuşması için, belediyemiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte büyük emekler verdik. Halkımızın istek ve beklentilerinin de Nevşehir’in sahip olduğu değerler ışığında hızlı bir gelişme ve kalkınma hamlesi içerisinde olması da bizleri daha da bir cesaretlendirmektedir. AK Parti hükümetimizle birlikte birbiri ardına ortaya konulan yatırımlarla bir yanda çevresel düzeyde alt yapının daha dinamik hale getirilmesi ve buna bağımlı olarak da üst yapıda da çevre ile uyum içerisinde, modern ve çağdaş yapılanmaya gidilmektedir. Nevşehir her alanda hizmetlerin en iyisine layıktır. Nevşehir için önümüzün açık olduğunu tüm içtenliğimle ifade ediyorum. Her geçen gün her alanda artan potansiyellerimiz, bizleri daha güçlü ve daha dinamik hale getirmektedir. Nevşehir’in geleceği daha da aydınlık olacaktır. Nevşehir’imizin 20 Temmuz 1954’te Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 65. yılını kutluyor, değerli vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum."

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 10:59