AK Parti İl Başkanı Yanar Muhtarlar Gününü Kutladı

19 Ekim Muhtarlar günü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Yanar; “Yerel yönetimden gelen bir liderin önderliğinde ülkemizin 2002’den sonra hayata geçirmeye başladığı büyük değişimin içinde muhtarlarımızın yer almaması, elbette ki düşünülemezdi. Sadece özlük haklarının ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi bir yana, görevlerini ifa ederken verimliliklerinin de arttırılması, devletin ilgili birimleriyle olan ilişkilerinin daha verimli, etkin ve hızlı hale getirilmesi hedeflenmiş ve gerekli adımlar süratle atılmıştır” dedi.

Muhtarların merkezi idare ile ilişkilerini güçlendirmek ve vatandaş taleplerinin etkin şekilde cevap verilmesi adına bir dizi reformların yapıldığına dikkat çeken Yanar; “ Ülkemizde ki şehrimizdeki köy ve mahalle muhtarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece doğrudan muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik, modern ve çağdaş bir anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla rutin hale getirdiği buluşmaları, vatandaşımızla devletin en üst kademeleri arasında duygudaşlığın pekişmesini sağlamaktadır. Sadece bulunduğu mahallenin sorunlarını değil, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi demokrasimizin tamamını savunmak adına şehit düşerek bu vatana hizmeti en üst seviyeye taşıyan kahraman muhtarlarımızın varlığı, muhtarlarımızın sorunlarına, beklentilerine daha fazla özen göstermek noktasında bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu vesileyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.