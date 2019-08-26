AK Parti İl Başkanı Yanar, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yılını Kutladı

Anadolu'ya huzur ve barış getiren Malazgirt Zaferi'nin bu aziz topraklardaki birlik ve kardeşliğiniN 948 yıldır devam ettiğine vurgu yapan Yanar, şöyle konuştu;

“Malazgirt Zaferi’nin bugün 984. yıldönümü. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın Anadolu topraklarını milletimize ebedi vatan yaptığı zafer günü. Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Zaferler ayı Ağustos'ta kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Anadolu'da; barış, huzur ve mutluluk içinde, millet olarak birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan ordusundaki tüm kahramanlarımızı, asırlar boyunca aynı yoldan giden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”



