AK Parti İl Başkanı Yanar İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yılını Kutladı

Mehmet Akif Ersoy’un “Türk Milleti’nin eseri” dediği İstiklal Marşının, 12 Mart 1921 günü TBMM’nde kabul edildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Yanar, “Mehmet Akif Ersoy, zulme karşı direnişi, yokluğa karşı var olma savaşını ve istiklal hırsını milletinin imanıyla bütünleştiren milli şairimizdir” dedi.

Yanar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşımız, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metnidir, marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ise, büyük bir şair olmasından öte aynı zamanda kendini milletin Hürriyet ve istikbal mücadelesine adamış önemli bir dava adamıdır. Uğruna her türlü fedakârlığı gösterdiğimiz bu vatan topraklarında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marşımız tam 99 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm milletimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmektedir. Milletimizin fertleri olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki; kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy’unda dediği gibi ‘Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 99. yıldönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”