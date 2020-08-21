AK Parti İl Başkanı Yanar; “İlk Günkü Aşkla Kaldığımız Yerden Devam”

AK PARTİ NEVŞEHİR TEŞKİLATINDA KONGRELER YENİDEN BAŞLIYOR

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatında salgın sebebiyle ara verilen İlçe Kongreleri Eylül ayı itibariyle yeniden başlıyor.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Mart ayı başlarından bu yana ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen kongrelerin Eylül ayı itibariyle yeniden başlayacağını duyurdu.

7. Olağan kongre takviminin alınan geniş kapsamlı tedbirler ile yeniden işlemeye başladığını dile getiren Yanar; “2019 yılında başlayan 7. Olağan kongre takvimimize salgın sebebiyle ara vermek durumda kalmıştık, fakat Genel Merkezimin talimatları ve Bakanlığımızın tedbirleri doğrultusunda yeniden kongre takvimimiz işlemeye başladı. Nevşehir’de ilçelerimiz bazında sadece Merkez ilçe ve Ürgüp ilçemizin kongrelerimiz kalmıştı. Eylül başı itibariyle ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız” dedi.

4 Eylül tarihinde Ürgüp ve 5 Eylül’de de Merkez İlçe kongrelerinin yapılacağını dile getiren Yanar; “Genel Merkezimizin çalışma takvimi doğrultusunda 4 ve 5 Eylül tarihinde şehrimizde ilçe kongrelerini tamamlayacağız ve tüm Türkiye’de ise kasım ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Hemen akabinde il kongrelerimize başlayacak ve büyük kongremiz ile kongre sürecimizi tamamlamış olacağız inşallah. 19 yıldır olduğu gibi AK kadrolarımızla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde daha yapacak çok işimiz var. Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak olan kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.