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AK Parti İl Başkanı Yanar, Gazeteciler Gününü Kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, gazetecilerin toplumun aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadığı bildirdi.

09 Ocak 2018 Salı 13:17
AK Parti İl Başkanı Yanar, Gazeteciler Gününü Kutladı
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AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Yanar, demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin, özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirterek, Türkiye’de basının önemli ilerlemeler gösterdiğini ve ülkenin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkıda bulunduğunu bildirdi.

Yanar; “İlimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diliyorum’’ dedi.

Basının, her dönemde kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini başarıyla yürüttüğünü aktaran Yanar; “Bir anlamda kamu görevi yapan basınımız, gerek yerel yönetimler gerek ise ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili haber ve düşünceleri duyurarak kamuoyu oluşturulmasına, vatandaşlarımızın yerel yönetimleri ve kurumları denetleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bu kutsiyet onlara apayrı bir güç ve azim vermektedir. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizi kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu vesile ile ilimizde yerel ve ulusal olarak gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatı diliyorum" diye konuştu.

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