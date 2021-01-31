AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar‘dan Kamuoyu Duyurusu

Yanar, yaptığı yazılı açıklamada, Rasim Arı’nın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini, yeni Belediye Başkanının 4 Şubat Perşembe günü seçileceğini söyledi.

Yanar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli hemşehrilerim; bilindiği üzere geçtiğimiz cuma günü, yaşadığı ciddi sağlık problemi sebebiyle 21 aydır aşkla, heyecanla, gururla, sevgiyle, gece gündüz demeden şehrimize hizmet eden kıymetli ağabeyim Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Kapadokya’nın dünyaya açılan kapısı şehrimizi marka şehir haline getirmek için onuruyla mücadele etmiş ve birlikte yol yürümekten, dava arkadaşlığı yapmaktan şeref duyduğum kıymetli ağabeyime acil şifalar diliyor bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Yeni Belediye Başkanı meclisten seçilecek

Sevgili hemşehrilerim; kıymetli ağabeyimden boşalan koltuğa yine halkımızın teveccühleri ile seçilmiş bir birinden değerli meclis üyelerimizden biri getirilecektir.

04.02.2021 Perşembe günü Nevşehir Belediye Meclisimiz olağanüstü toplanarak yine kendi içinden seçilmiş bir ismi oylayarak, şehrimizin yeni Belediye Başkanı olarak belirleyecektir.

Ak hizmetlerimiz, gönül belediyeciliğimiz, projelerimiz herhangi bir aksaklığa mahal vermeden kaldığı yerden devam edecektir.”