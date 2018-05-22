AK Parti hukukçu vekil kimliğinden uzaklaşıyor

24 Haziran seçimlerine hızla hazırlanan partide Yüksek Seçim Kuruluna verilen Nevşehir Milletvekili aday listesinde yeni bir hukukçunun olmaması dikkatlerden kaçmadı. Milletvekili Murat Göktürk’ün aday olmaması, Ebubekir Gizligider’in ise aday gösterilmemesinin ardından Eczacı Mustafa Açıkgöz’ün ardından listede serbest yönetici vasfıyla Yücel Menekşe ve Serbest Fizyoterapist vasfıyla Emre Çalışkan kendilerine yer buldular.

2002 Yılından bu yana girdiği her genel seçimden (7 Haziran 2015 seçimleri haricinde) Nevşehir’den her üç milletvekilini de kazanmayı başaran AK Partinin bu başarısını devam ettirip ettiremeyeceği merak ediliyor.