AK Parti Heyetinden Vali Becel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanı, il genel meclis başkanı, il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nevşehir Valiliği görevine atanan İnci Sezer Becel’i ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette, daha önce Nevşehir’de 1995 yılında Acıgöl Kaymakam Vekilliği ve 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamlığı görevlerini yürütmesinden dolayı Nevşehir’i ve Kapadokya bölgesini yakından tanıyan Becel’in Nevşehir’in ilk kadın valisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı ve beraberindeki heyet, Sezer ile bir süre sohbet etti.

Arı, valilik makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve kentte hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin Vali Sezer’e bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek heyete teşekkür eden Vali Sezer’de, ülkesine, devletine, bayrağına bağlı çalışan insanların yaşadığı bu şehirde yeniden çalışacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek Nevşehir’in gelişmesi ve kalkınması için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Ayrıca Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyaretlerde; Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Tayfur Urgenç, Mehmet Burunkaya, Metin Taşcı, Kadir Gök, Yaşar Karakoç, Ercüment Tunç, Recep Kılıç ve Yavuz Soysaldı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Gülşehir İlçesi Terlemez Köyü Muhtarı Hulisi Yapan, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPDİT) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler ve KAPDİT Yönetiminden; Dilek Yulaf, Ragıp Özaltın, Cengiz Uzgören ve Yusuf Yiğitoğlu Vali İnci Sezer Becel’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bir süre sohbet ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali İnci Sezer Becel ise, kendilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.