AK Parti heyetinden STK ve kurum ziyaretleri

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve beraberindeki parti yöneticileri fırsat buldukça Nevşehir'deki sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Fırıncılar Odası Başkanlığını, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Kemikkıran ve beraberindeki heyet hem şehirle ilgili hem de güncel konulara ilişkin istişarelerde bulundu.