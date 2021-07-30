AK Parti Heyetinden Nevşehir Ticaret Borsasına Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa Meclis Başkanı Mehmet Havalı ile Meclis üyesi Sunay Özdemir ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel'in ağırladığı AK Parti heyetinin ziyaretinde ağırlıklı olarak pandemi sürecinde borsa üyelerinin yaşadığı sıkıntılar ve tarım gündeme geldi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, hükümetin tarıma çok önem verdiğini söyledi. Tarımsal üretimin de ülke ve Nevşehir ekonomisi için önemine vurgu yaparak, pandemi sürecinde Nevşehir esnafının yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini belitti. Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde hareket ederek, birlikte çalışarak daha iyi bir Nevşehir yaratmanın mümkün olduğunu söyleyen Başkan Kemikkıran, Nevşehir Ticaret Borsası`nın çalışmaları nedeniyle Başkan İbrahim Salaş’a teşekkür etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’da, İl Başkanı Kemikkıran ve AK Parti heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Borsa olarak tarımsal üretimin sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri sunduklarını kaydeden Salaş, ülke tarımını ve ekonomiyi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Şehirde aidiyet duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Salaş, birlikte hareket etmenin gücüne inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını dile getirdi.