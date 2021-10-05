AK Parti heyetinden çifte ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti İl Başkanı, Milletvekilleri, Nevşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve Kadın Kolları Başkanının da içerisinde bulunduğu heyet İl Jandarma Alay komutanını ve il emniyet müdürünü makamlarında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, "Nevşehir İl Jandarma Komutanımız Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın’ı Nevşehir Ak Parti ailesi olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, Komutanımıza görevlerinde başarılar diledik. AK Parti İl Başkanımız,Vekillerimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay ı makamında ziyaret ettik. Müdürümüzün ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" paylaşımlarında bulundu.