AK Parti Heyeti Pazar Esnafı ve Vatandaşlarla Biraya Geldi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar Modern Pazar yeri esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Açıkgöz "Nevşehir kapalı sebze-meyve pazar yerimizdeki esnaflarımızı ve alışveriş yapan hemşrerilerimizi ziyaret ediyoruz.“2017’yi rekor büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisi, 2018 ilk çeyrekte de 7,4 büyüme oranıyla büyümede istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Birlik, Bereket, Bolluk için 24 Haziran’da Vakit Türkiye Vakti diyoruz. Milletimize hizmet yolunda milletimizin adayı Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle el ele AK PARTİ ile Durmak Yok Yola Devam" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 15:23