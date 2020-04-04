AK Parti heyeti, NEVÜ Rektörü Aktekin’e ziyaret
BELEDİYE BAŞKANI ARI, BERABERİNDE AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ MUSTAFA AÇIKGÖZ, YÜCEL MENEKŞE VE AK PARTİ İL BAŞKANI M.RAUF YANAR İLE BİRLİKTE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE VEKALETEN ATANAN PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Belediye Başkanı Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti.
Yerel yönetimlerle belediyelerin işbirliğinin şehre değer katacağını belirten Arı, belediye olarak üniversite ile yapılacak projelere her zaman açık olduğunu kaydetti.
Nevşehir’in marka şehir olması yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalarda akademik çevrenin görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, üniversite ve şehrin diğer aktörleri ile işbirliğinin Nevşehir’e daha da değer katacağını söyledi.
Arı ve beraberindeki AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aktekin ise, konuklarına teşekkür etti.