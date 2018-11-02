AK Parti Heyeti, Nevşehir Belediyesporlu Futbolcularla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Nissara Alışveriş Merkezi Kocatepe Kahve Evinde gerçekleştirilen kahvaltıya TBMM Başkanlık Divanı üyesi,AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, kulüp yöneticileri ,idareci ve futbolcular katıldı.
Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 11:39