AK Parti Heyeti Buklet Fabrikası ve Hayvan Kasabası’nı Gezdi

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte ilk olarak Nevşehir Kapalı Pazar Yeri altında kurulacak ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında faaliyet gösterecek olan Buklet Fabrikasını gezdi.

Arı, beraberindeki heyete Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA) projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından desteklenen ve İnşaat çalışmaları devam eden fabrika hakkında bilgiler verdi.

“Nissa” markası ile şampuan, terlik, havlu, duş jeli ve şampuan gibi otellerde kullanılan günlük tüketim ürünlerinin yanı sıra maske ve dezenfektan üretiminin gerçekleştirileceği fabrikanın Ekim ayında faaliyete geçeceğini açıklayan Arı, fabrikada ilk etapta 15 kişinin istihdam edileceğini sonrasında ise bu sayının arttırılacağını söyledi.

Nevşehirli çok sayıda kadına istihdam olanağı sağlayacak olan Buklet Fabrikasının istihdamın yanında şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Arı, fabrikanın Nevşehir’e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başkan Arı ve beraberindeki heyet daha sonra Hayvan Kasabası’na geçti

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla hafta sonu düzenlenecek olan program öncesinde burada gerçekleştirilen yeni düzenlemeleri inceleyen Başkan Arı ve beraberindekiler, merkezdeki görevlilerden bilgi aldı.

Hayvan Kasabası içerisinde yapılan düzenlemelerle buranın daha modern bir hale getirildiğini belirten Arı, tüm aileleri çocukları ile birlikte burayı gezmeye davet etti.