AK Parti Heyeti Basansarnıç Köyündeki Dayanışma Yemeğine Katıldı

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz,Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün’ün de katıldığı Dayanışma Yemeği renkli görüntülere sahne oldu.

Basansarnıç köyündeki birlik ve beraberlik ilişkilerinin daha etkin bir şekilde bundan sonraki genç nesillere de aktarabilmeyi amaçlayan Dayanışma Yemeği’nde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, özünde birlik ve beraberliğe dayanan tüm çalışmaların toplumun daha sağlam temellerle geleceğe yönelmesinde vazgeçilmez bir değer olduğunu dile getirerek, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Basansarnıç köy muhtarlığı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’de her zamankinden daha fazla bir önem taşıyan birlik ve beraberlik düşüncesinin Basansarnıç köyünde zirvede bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin bu yönü ile de oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Açıkgöz, gerek gurbetçileri ve gerekse de farklı şehirlerde yaşıyor da olsalar köylülerinin bu çabalarının imrenilecek bir davranış olduğunu belirterek, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Basansarnıç köyü’nde düzenlenen Dayanışma yemeği, yapılan yemek duası ile sona erdi.